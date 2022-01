Ind Vs Sa, Day 2 Live Score: बुमराह के बाद उमेश का कमाल, अफ्रीका के तीन विकेट गिरे

केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हुई है. जसप्रीत बुमराह ने दिन के पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिलाई है. एडन मर्करम को अंदर आती हुई गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने क्लीन-बोल्ड कर दिया. साउथ अफ्रीका का स्कोर 17 रन पर दो विकेट हो गया है.

