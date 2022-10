Ind Vs SA 1st ODI Live Score: लखनऊ वनडे में देरी, फिर कवर से ढकी गई पिच, कब शुरू होगा मैच?

बीसीसीआई द्वारा जानकारी दी गई है कि बारिश की वजह से टॉस में देरी होगी. टॉस का नया वक्त 1.30 बजे है, जबकि मैच शुरू होने का वक्त 2.00 बजे कर दिया गया है. हालांकि, इस वक्त तक भी मैच शुरू हो पाएगा या नहीं अभी पक्का नहीं है.



🚨 Update 🚨



Rain delay!



After an early inspection, the Toss and Match Time for the #INDvSA Lucknow ODI has been pushed by half an hour.



The Toss will be at 1:30 PM IST.



Play begins at 2:00 PM IST.