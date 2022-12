Ind Vs Ban 1st Test Day 1 Live Score: बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बैटिंग शुरू, राहुल-गिल कर रहे हैं ओपनिंग

भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: जाकिर हसन, नजमुल हुसैन शंतो, लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम, यासिर अली, नुरूल हसन, मेहदी हसन, तैजुल इस्लाम, खालिद अहमद, एबादत हसन

A look at #TeamIndia's Playing XI for the first #BANvIND Test 🔽



Follow the match ▶️ https://t.co/CVZ44NpS5m pic.twitter.com/KgshrnZh8i