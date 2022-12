Ind Vs Ban 1st Test Day 5 Score: टीम इंडिया चटगांव टेस्ट में जीत के करीब, बांग्लादेश के सात विकेट गिरे

बांग्लादेश का सातवां विकेट गिर गया है. मेहदी हसन मिराज आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे. मेहदी हसन को मोहम्मद सिराज ने आउट किया. मेहदी ने 13 रन बनाए. शाकिब अल हसन 47 और ताइजुल इस्लाम 0 रन बनाकर खेल रहे हैं. बांग्लादेश का स्कोर- 283/7.

Siraj picks up the first wicket on Day 5.



Mehidy Hasan Miraz departs.#TeamIndia need 3 wickets to win.



Live - https://t.co/GUHODPfRj9 #BANvIND pic.twitter.com/aSeGjLAku0