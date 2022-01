Legends League Cricket: अफगान के तूफान में उड़े इंडिया महाराजा, 7 छक्के जड़ बना दिए 69 रन

Legends League Cricket: लीजेंड्स क्रिकेट लीग में सोमवार को इंडिया महाराजा और एशिया लॉयन्स का मुकाबला हुआ. इस मैच में इंडिया महाराजा की 36 रनों से हार हुई. लेकिन एशिया लॉयन्स की ओर से अफगानिस्तान के असगर अफगान ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि मैच का पूरा रुख ही पलट गया.



असगर अफगान ने सिर्फ 28 बॉल पर 69 रन बना दिए, इस दौरान उन्होंने 7 छक्के मारे और चार चौके भी मारे. असगर अफगान ने अपनी पारी में 246 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इससे पहले उपुल थरंगा ने भी 45 मैच में 72 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और 4 छक्के शामिल रहे थे.

