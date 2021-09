Ind vs Eng: जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, तोड़ा कपिल देव का ये रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट हासिल कर लिया है. ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 24 मैचों में किया. उन्होंने इसके साथ ही महान ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

जसप्रीत बुमराह टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पेस बॉलर बन गए हैं. कपिल देव की बात करें तो उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे. बुमराह ने ओवल टेस्ट के पांचवें दिन ऑली पोप को बोल्ड कर टेस्ट क्रिकेट में 100 पूरे विकेट पूरे किए.

भारत के लिए अब तक 7 तेज गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में कपिल देव, जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ईशांत शर्मा, करसन घावरी, इरफान पठान और मोहम्मद शमी का नाम शामिल है.

ओवरऑल भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले पहले स्थान पर हैं. उनके नाम 619 विकेट दर्ज है. जबकि सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम दर्ज है. उन्होंने अपने 18वें मैच में ये कारनामा किया था.

