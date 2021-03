चेत जाएं दुनिया के बल्लेबाज, डेब्यू सीरीज में अक्षर पटेल ने कर दिया ये कमाल

टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर ली है. टीम इंडिया की सीरीज जीत में स्पिनर अक्षर पटेल की अहम भूमिका रही. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का शानदार आगाज किया है. सीरीज में उन्होंने कुल 27 विकेट झटके. इसी के साथ वह डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज हो गए हैं.

अक्षर ने सीरीज के 3 टेस्ट खेले. उन्होंने चार पारियों में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का भी करिश्मा किया. भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप दोषी ने 11 सितंबर 1979 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. इस सीरीज में उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में कुल 27 विकेट हासिल किए.

Another Test, another five-wicket haul 👏👏@akshar2026 scalps his 5th wicket of the innings as England lose their 8⃣th wicket. 👌👌@Paytm #INDvENG #TeamIndia



Follow the match 👉 https://t.co/9KnAXjaKfb pic.twitter.com/z8aGWHLPvj