International League T20 Schedule: तैयार हो जाएं मिनी IPL के लिए! जानिए यूएई की ILT20 लीग का शेड्यूल 

International League T20 Schedule: यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात (UAE) अपने यहां नई टी20 लीग शुरू करने जा रहा है. इसका नाम इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) है. इसे मिनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुल 6 टीमें हैं, जिनमें से ज्यादातर आईपीएल फ्रेंचाइजीज की ही हैं.

इंटरनेशनल लीग टी20 का पहला सीजन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा. इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. इस लीग का पहला मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा. यह मैच अबु धाबी नाइट राइडर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा.

हर एक टीम दूसरी टीम से दो बार भिड़ेगी

इस लीग का फाइनल मुकाबला 12 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा. पहले सीजन में कुल 6 टीमों के बीच फाइनल समेत 34 मैच खेले जाएंगे. इनमें दो क्वालिफायर मुकाबले और एक एलिमिनेटर मैच होगा. ग्रुप स्टेज में राउंड रॉबिन के तहत मैच खेले जाएंगे. इसमें हर एक टीम दूसरी टीम से दो बार भिड़ेगी.

इंटरनेशनल लीग टी20 की 6 टीमें इस प्रकार हैं

अबु धाबी नाइट राइडर्स

दुबई कैपिटल्स

गल्फ जायंट्स

एमआई (मुंबई इंडियंस) अमीरात

डेजर्ट वाइपर्स

शारजाह वॉरियर्स

THE WAIT IS OVER



Explosive new sporting battles begin from 13th Jan. Mark your calendars 🗓️



The schedule for #ILT20 is here 👇🏻 #ALeagueApart pic.twitter.com/biUyKkmiyd