Women's World Cup, ENG vs SA: दक्षिण अफ्रीका को हराकर इंग्लैंड ने 8वीं बार बनाई विश्व कप फाइनल में जगह

क्राइस्टचर्च में खेले गए महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 137 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की है. इंग्लैंड की टीम अब खिताबी मुकाबले में 3 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 157 रनों से हराया था. इंग्लैंड ने 8वीं बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में जगह बनाई है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 293 रनों का स्कोर खड़ा किया. इंग्लैंड की तरफ से डैनी वायट ने शतकीय पारी खेली. उन्होंने 125 गेंदों में 12 चौकों के साथ 129 रन बनाए. हालाकि इंग्लैंड का टॉप-ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका के सामने खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन डैनी और सोफिया डंकली (60) की पारियों ने इंग्लैंड को 293 रनों तक पहुंचा दिया.

