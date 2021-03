तीनों फॉर्मेट में किस नंबर पर है टीम इंडिया, देखें- ICC की रैंकिंग

इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में हराकर टीम इंडिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है. टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के नतीजे के बाद आईसीसी की ओर से जारी नई रैकिंग में टीम इंडिया 122 रेटिंग के साथ टॉप पर है.

टीम इंडिया दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड से 4 रेटिंग आगे है. न्यूजीलैंड की 118 रेटिंग है. वहीं, 113 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है. टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-1 से हारने वाली इंग्लैंड 105 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है.

India on 🔝



Virat Kohli and Co. are No.1 in the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings 🔥 pic.twitter.com/uHG4q0pUlj