T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप में पहले होंगे क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले, जानें इससे जुड़ी हर बात

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर रविवार (16 अक्टूबर) से टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होना है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल 16 टीमें भाग लेने जा रही हैं. इन सोलह टीमों में से 8 ने सीधे सुपर12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड (राउंड-1) जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी. यानी कि क्वालिफिकेशन राउंड के बाद केवल 12 टीमें ही बच जाएंगी. क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले 16 से 21 अक्टूबर के दौरान आयोजित होने जा रहे हैं.

क्वालिफिकेशन राउंड के ग्रुप-ए में श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड और नामीबिया की टीमें हैं. वहीं ग्रुप-बी में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को जगह मिली है. इन 8 देशों में से नामीबिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने के आधार पर टूर्नामेंट के राउंड-1 के लिए सीधा क्वालिफाई किया है.

वहीं आयरलैंड और यूएई इस साल फरवरी में हुए क्वालिफायर-ए के जरिए टी20 विश्व कप में पहुंचे हैं. बाकी बची दो टीमों नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने जुलाई में हुए क्वालिफायर-बी से इस मेगा टूर्नामेंट में जगह बनाई. टीमें क्वालिफिकेशन राउंड में सभी टीमें तीन-तीन मुकाबले खेलेगी.

राउंड-1

ग्रुप A: श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप B: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज



क्या रहेगा प्वाइंट सिस्टम?

आईसीसी इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्वाइंट टेबल सिस्टम जारी कर चुकी है. क्वालिफिकेशन राउंड में हर टीम को जीतने पर दो प्वाइंट मिलेंगे, वही हारने पर जीरो प्वाइंट मिलेंगे. अगर मैच टाई या रद्द होता तो टीमों में एक-एक प्वाइंट बंट जाएगा. अगर ग्रुप में दो टीमों के प्वाइंट्स बराबर होते हैं, तब इस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि उन्होंने टूर्नामेंट में कितने मैच जीते, उनका नेट-रनरेट क्या था और आमने-सामने का क्या रिकॉर्ड रहा है.

टी20 विश्व कप 2022 के राउंड1 में ग्रुप-ए की टॉप टीम और ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम सुपर12 स्टेज के ग्रुप-1 में जाएगी. वहीं ग्रुप-बी में शीर्ष पर रहने वाली और ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर काबिज टीम सुपर12 स्टेज के ग्रुप-2 में जाएगी. क्वालिफाइंग राउंड के मैच होबार्ट और जिलॉन्ग में खेले जाने हैं. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान सुपर12 स्टेज के ग्रुप-ए में हैं. वहीं भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ग्रुप-बी में हैं.



क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

16 अक्टूबर श्रीलंका बनाम नामीबिया, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

16 अक्टूबर यूएई VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

क्वालिफिकेशन राउंड में सभी टीमों के स्क्वॉड:

नामीबिया की टीम: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, दीवान ला कॉक, स्टीफन बार्ड, निकोल लॉफ्टी ईटन, जान फ्रिलिंक, डेविड विजे, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जेन ग्रीन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, तांगेनी लुंगमेनी, माइकल वैन लिंगेन, बेन शिकोंगो, कार्ल बरकेनस्टॉक , लोहान लॉरेंस, हेलाओ या फ्रांस.

श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), दनुष्का गुणातिलक, पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असलंका, भानुका राजपक्षे (विकेटकीपर), धनंजय डिसिल्वा, वानिंदु हसारंगा, महीष तीक्ष्णा, जेफरी वेंडरसे, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा (फिटनेस के अधीन), लाहिरू कुमारा (फिटनेस के अधीन), दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन.

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, शारिज अहमद, लोगान वैन बीक, टॉम कूपर, ब्रैंडन ग्लोवर, टिम वैन डेर गुगटेन, फ्रेड क्लासेन, बास डी लीडे, पॉल वैन मीकेरेन, रूलोफ वैन डेर मर्व, स्टीफ़न मायबर्ग, तेजा निदामानुरु, मैक्स ओ'डॉड, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह.

संयुक्त अरब अमीरात: सीपी रिजवान (कप्तान), वृत्य अरविंद, चिराग सूरी, मुहम्मद वसीम, बासिल हमीद, आर्यन लकड़ा, जवार फरीद, काशिफ दाउद, कार्तिक मयप्पन, अहमद रजा, जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी, साबिर अली, अलीशान शराफू, अयान खान.

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, फिओन हैंड, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, कॉनर ओल्फर्ट, सिमी सिंह, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर, ग्राहम ह्यूम.

स्कॉटलैंड: रिचर्ड बेरिंगटन (कप्तान), जॉर्ज मुन्से, माइकल लीस्क, ब्रैडली व्हील, क्रिस सोल, क्रिस ग्रीव्स, सफ्यान शरीफ, जोश डेवी, मैथ्यू क्रॉस, कैलम मैकलियोड, हमजा ताहिर, मार्क वाट, ब्रैंडन मैकमुलेन, माइकल जोन्स, क्रेग वालेस.

वेस्टइंडीज: निकोलस पूरन (कप्तान), रोवमैन पॉवेल, यानिक कारिया, जॉनसन चार्ल्स, शेल्डन कॉट्रेल, शमराह ब्रूक्स, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, काइल मेयर्स, ओबेद मैकॉय, रेमन रीफर और ओडियन स्मिथ.

जिम्बाब्वे की टीम: क्रेग इर्विन (कप्तान), रेयान बर्ल, रेजिस चकाब्वा, तेंदई चतारा, ब्रैडली इवांस, ल्यूक जोंगवे, क्लाइव मडांडे, वेस्ली मधेवेरे, वेलिंग्टन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, सिकंदर रजा, मिल्टन शुंबा और सीन विलियम्स.