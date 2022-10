Happy Birthday Babar Azam: बाबर आजम के लिए एरॉन फिंच लाए केक, कुछ इस अंदाज में मना पाकिस्तानी कप्तान का बर्थडे, VIDEO

Happy Birthday Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आज (15 अक्टूबर) 28 साल के हो गए हैं. बाबर इस समय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेलना है. टूर्नामेंट का आगाज कल (16 अक्टूबर) होगा. इससे एक दिन पहले यानी बाबर के बर्थडे पर सभी 16 टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई.

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम का बर्थडे भी एक खास अंदाज में सेलेब्रेट किया गया. सवाल-जवाबों के दौर के बीच ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच स्टेज पर एक केक लेकर आए. उन्होंने यह बाबर को किया और मुस्कुराते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने स्टेज पर ही केक काट दिया.

बाबर आजम का केक काटते वीडियो वायरल

बाबर आजम का केक काटने वाला यह सीन कैमरे में कैद हो गया और तुरंत ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस पर कमेंट्स करते हुए फैन्स बाबर को बधाइयां भी दे रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी बाबर की कुछ फोटो शेयर की हैं. इसमें बाबर स्टेज से हटकर एक और केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Finch presenting #BabarAzam𓃵 with cake for his birthday 🎉#HappyBirthdayBabarAzam pic.twitter.com/UNIYpmVpkO