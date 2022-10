Happy Birthday Gautam Gambhir: 'दाग अच्छे होते हैं', गौतम गंभीर के बर्थडे पर फैन्स ने ऐसा क्यों कहा?

Happy Birthday Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार प्लेयर गौतम गंभीर आज (14 अक्टूबर) अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. गंभीर इस समय राजनीति में सक्रिय हैं और भाजपा के दिल्ली से लोकसभा सांसद भी हैं. गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर खेल जगत के दिग्गज और फैन्स बधाइयां दे रहे हैं.

मगर इसी दौरान फैन्स ने गौतम गंभीर की उन पारियों को भी याद किया, जिनके बदौलत टीम इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जीता था. गंभीर की यह दोनों जुनूनी पारियां ही थीं, जिनके बदौलत भारतीय टीम दोनों बार चैम्पियन बन सकी. गंभीर ने दिसंबर 2018 में संन्यास लिया था.

गंभीर की इस फोटो को देखकर क्या याद आता है?

एक यूजर ने गंभीर की 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की पारी को याद करते हुए कहा कि 'दाग अच्छे होते हैं.' दरअसल, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेडे़ स्टेडियम में खेला गया था. उस मैच में गंभीर ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 122 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान गंभीर की जर्सी आगे से पूरी तरह से गंदी हो गई थी. उस पर मिट्टी लग गई थी.

इसी मिट्टी लगी हुई जर्सी को फैन्स ने शेयर किया और पोस्ट में लिखा, 'दाग अच्छे होते हैं. जब आप इस फोटो को देखेंगे, तो आपको वानखेड़े, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, 97 रन याद आएगा. आपको यह सोचकर दर्द जरूर होगा कि उन्होंने शतक के लिए सिंगल नहीं लिया और परेरा को बड़ा हिट लगाने के चक्कर में आउट हो गए. मगर फिर आपको याद आएगा कि वह उनका खेल (सिंगल लेना) नहीं था.'

Daag ache hote hai,when you see this photo u will remember the wankhede,wc trophy ,97 and the pain will hit for thinking why did he try to hit Parera and not take singles to complete his century but then u remember that was not his game. Happy Birthday legend @GautamGambhir pic.twitter.com/EJ2tVl6W3V — Sanjay Hinge (@SanjayHinge) October 14, 2022

Happy 41st birthday to Gautam Gambhir - one of India's best big match players 💪



Two finals, two incredible knocks 🙌#GautamGambhir #YousafCricket pic.twitter.com/yPEapuzpKd — ICC T20 World Cup (@YousafCricket) October 14, 2022

God knows what went wrong after retiring but gautam Gambhir in big games for my country >>>>>

Happy Birthday GG no one will forget your mud stained Wc final jersey❤



Happy Birthday Gautam Gambhir pic.twitter.com/uufGX58ei8 — Gauti Harshit Dhiman (@GautiDhiman) October 14, 2022

गौतम गंभीर का क्रिकेट करियर

58 टेस्ट: 4154 रन - 9 शतक

147 वनडे: 5238 रन - 11 शतक

37 टी20 इंटरनेशनल : 932 रन - 7 फिफ्टी

@GautamGambhir happy birthday champ.

Many trophies like 2007 T20 & 2011 world cup won't be with us without you. #gautamgambhir man of big occasions — Parag Priyank (@ParagPriyank) October 14, 2022

2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी मैच विनर रहे थे गंभीर

बता दें कि 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने दूसरी बार खिताब जीता था. तब नाबाद 91 रनों की पारी खेलने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. इतना ही नहीं, गंभीर ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी मैच विनिंग पारी खेली थी. तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 54 बॉल पर 75 रनों की पारी खेली थी. यह मैच भी भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता था.

The unsung hero of world cup 2011 and T20 world cup 2007....also hero in real life... He deserve respect and a chance to play in Indian team once again.... Happy birthday hero#gautamgambhir @GautamGambhir pic.twitter.com/UbNwApiSNc — Arun gugliya (@Akofficial4747) October 14, 2022