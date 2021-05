केविन पीटरसन ने हिंदी में किया ये ट्वीट, लोग बोले- इमोशनल कर दिया यार

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन भारतीय क्रिकेट फैन्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं. पीटरसन हाल ही में भारत में थे. वह यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कमेंट्री कर रहे थे. IPL टलने के बाद पीटरसन भारत छोड़ चुके हैं और यहां से जाने के बाद उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया. पीटरसन ने कोरोना महामारी से त्रस्त भारत के लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

उन्होंने ट्वीट किया, मैंने भारत छोड़ दिया है, लेकिन मैं अभी भी ऐसे देश के बारे में सोच रहा हूं जिसने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है. कृपया लोग सुरक्षित रहें. यह समय बीत जाएगा लेकिन आपको सावधान रहना होगा.'

पीटरसन के इस ट्वीट पर लोगों ने रिएक्ट भी किया है. एक यूजर ने लिखा कि इमोशनल कर दिया यार तो एक ने उनकी हिंदी की तारीफ की और कहा कि गजब.

Thanks Kevin...India also loves you lot 🙏❤️❤️🇮🇳



Stay safe champ 🔥💪💪 pic.twitter.com/qwHwknOFyW