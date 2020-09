ENG vs AUS: इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया पस्त, वनडे सीरीज 1-1 से बराबर

इंग्लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत लिया है. मेजबान टीम ने अपने गेंदबाजों के दम पर कंगारुओं को 24 रनों से मात दी और सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली. 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 48.4 ओवरों में 207 रनों पर सिमट गई. क्रिस वोक्स (10-1-32-3), 'मैन ऑफ द मैच' जोफ्रा आर्चर (10-2-34-3) के अलावा टॉम कुरेन (9-0-35-3) की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ी. इंग्लैंड ने पहला वनडे 19 रनों से जीता था. सीरीज का निर्णायक मैच मैनचेस्टर में ही 16 सितंबर को खेला जाएगा.

इससे पहले लेग स्पिनर एडम जाम्पा की बीच के ओवरों में दमदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को मैनचेस्टर में दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट पर 231 रन ही बनाने दिए. जबाव में ऑस्ट्रेलिया ने 37 रनों के स्कोर पर डेविड वॉर्नर (6) और मार्कस स्टोइनिस (9) के विकेट गंवा दिए. कप्तान एरॉन फिंच और मार्नस लाबुशेन ने तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की.

लेकिन 21 गेंदों के अंतराल में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खो दिए, जिनमें से 3 क्रिस वोक्स ने झटके दिए. इसके साथ ही इंग्लैंड ने मैच में वापस कर ली. इस दौरान लाबुशेन (48) मिशेल मार्श (1), एरॉन फिंच (73) और ग्लेन मैक्सवेल (1) चलते बने. यानी 147 रनों पर 6 विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम संभल नहीं पाई और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाई.

