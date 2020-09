ENG vs AUS: स्टीव स्मिथ दूसरे वनडे में खेलने के लिए तैयार, कनकशन टेस्ट में पास

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ शनिवार को दूसरे ‘कनकशन’ टेस्ट में पास हो गए, जिससे इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को दूसरे वनडे मैच में खेलने के लिए उन्हें हरी झंडी मिल गई.

31 साल के स्मिथ को अभ्यास के दौरान सिर पर चोट लगी थी, जिससे वह पहला वनडे नहीं खेल सके. ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच 19 रनों से जीता. उन्हें मैच की पूर्व संध्या पर अभ्यास के दौरान कोचिंग स्टाफ के एक थ्रो पर सिर में चोट लगी.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज स्मिथ दोनों कनकशन टेस्ट में पास हो गए हैं, जो शुक्रवार और शनिवार को कराए गए. उन्हें एहतियात के तौर पर पहले मैच से बाहर रखा गया था.

Steve Smith has passed two concussion tests as he looks to return to the Australian side to face England on Sunday https://t.co/afiKN9Zzjd pic.twitter.com/WgNyUYOdwX