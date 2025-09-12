बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल का दूसरा दिन (12 सितंबर) भी सेंट्रल जोन के नाम रहा. सेंट्रल जोन की टीम इस समय जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. सेंट्रल जोन ने कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ की शतकीय पारी के दम पर साउथ जोन के खिलाफ 235 रनों की बढ़त बना ली है.

सेंट्रल जोन ने पहले दिन साउथ जोन को 149 रन पर ऑलआउट करने के बाद 19 ओवर में 50 रन बनाए थे. अब दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सेंट्रल जोन ने 104 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 384 रन बना लिए हैं. सेंट्रल जोन के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने 115 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए.

यह रजत पाटीदार का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15वां शतक रहा. वहीं यश राठौड़ 188 गेंदों में 137 रन बनाकर नाबाद हैं. उनके साथ सारांश जैन (47 रन) नॉटआउट बल्लेबाज हैं. इसके अलावा दानिश मालेवर ने सेंट्रल जोन के लिए 53 रन बनाए.

पाटीदार और यश के शतक से मजबूत हुआ सेंट्रल जोन

दूसरे दिन की शुरुआत में सेंट्रल जोन ने ओपनर अक्षय वाडकर (22 रन), शुभम शर्मा (6 रन) और दानिश मालेवर (53 रन) के रूप में 93 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे. जिसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने यश राठौड़ के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 205 गेंदों में 167 रनों की बड़ी साझेदरी की.

रजत पाटीदार 115 गेंदों में 101 रन बनाकर कैच आउट हुए. वहीं, यश राठौड़ ने आगे खेलना जारी रखा. उन्होंने ऑलराउंडर सारांश जैन के साथ मिलकर एक और शतकीय साझेदारी की. दोनों के बीच 208 गेंदों में 118 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है. साउथ जोन की ओर से गुरजपनीत सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं. वहीं, वासुकी कौशिक और एमडी निधीश को 1-1 सफलता मिली.

कैसे हैं पाटीदार के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आंकड़े ?

रजत पाटीदार ने 71 फर्स्ट क्लास मैचों में 5107 रन बनाए (12 सितंबर की पारी भी शमिल) हैं. जिसमें उनके नाम पर 15 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज हैं. रजत घरेलू क्रिकेट मध्य प्रद्रेश की ओर से खेलते हैं.

उन्होंने 2015 अक्टूबर में वडोदरा के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. लिस्ट-ए में रजत ने 64 मैचों में 37.47 की औसत से 2211 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 13 अर्धशतक निकले.

