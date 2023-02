Dinesh Karthik World Cup: 'तुरंत डिलीट करो', वर्ल्ड कप की पारी को लेकर ट्रोल होने पर यूजर से बोले दिनेश कार्तिक

Dinesh Karthik World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर दिनेश कार्तिक इस समय टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं. काफी समय टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने अपने खेल के दम पर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्क्वॉड में जगह बनाई थी. हालांकि यहां वह ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सके.

मगर टीम से चल रहे 37 साल के दिनेश कार्तिक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं. उन्होंने ट्विटर पर कुछ देर #AskDK कैम्पेन चलाया, जिसके तहत कई यूजर्स मजेदार सवाल पूछे. मगर इसी दौरान कुछ यूजर्स ने कार्तिक को ट्रोल करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी.

कार्तिक ने ट्रोल करने पर यूजर को डांटा

एक यूजर ने वनडे वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच की एक फोटो शेयर की, जिसमें भारतीय टीम का स्कोर कार्ड नजर आ रहा था. इस स्कोर कार्ड में उस यूजर ने कार्तिक के रनों को हाइलाइट किया. जिसमें कार्तिक ने 25 बॉल खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए थे.

इसी के साथ उस यूजर ने पूछ लिया, 'आपकी इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की महान पारी पर कुछ कहिए.' यह देख दिनेश कार्तिक नर्वस हो गए और उन्होंने उस यूजर को डांट लगाते हुए रिप्लाई किया, 'तुरंत डिलीट करो इसे.' कार्तिक ने सिर पर हाथ रखने वाली इमोजी भी शेयर की. कार्तिक अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में बतौर कमेंटेटर नजर आएंगे.

Delete this right now 🤦🏻‍♂️ https://t.co/lKsFtS7YUS