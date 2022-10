दीप्ति शर्मा रनआउट मामला: हर्षा भोगले के ट्वीट पर भड़के बेन स्टोक्स, छिड़ी ट्विटर वॉर

भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच हाल ही में हुई वनडे सीरीज़ काफी सुर्खियों में रही थी. भारत ने यहां 3 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा था. लेकिन लॉर्ड्स में खेला गया आखिरी वनडे मैच एक रनआउट की वजह से विवादों में रहा. दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्ली डीन को ‘मांकड़िंग’ रनआउट किया था.

शुक्रवार को भारत के दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस मसले पर एक लंबा कमेंट लिखा था, जो काफी वायरल हुआ था. हर्षा भोगले ने अपने इस कमेंट में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सोच और परवरिश को शामिल कर लिया था. अब हर्षा भोगले के इस ट्वीट पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने जवाब दिया है.

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने लिखा कि हर्षा, मांकड़ के विषय पर लोगों के दिए ओपिनियन पर आप कल्चर को लेकर आ रहे हैं? बेन स्टोक्स ने एक और ट्वीट में लिखा कि 2019 वर्ल्डकप के फाइनल को 2 साल से अधिक हो गया है, आजतक मैं उस फाइनल को लेकर कई तरह के मैसेज रिसीव करता हूं जिसमें से भारतीय फैन्स के मैसेज भी हैं. क्या इससे आपको दिक्कत होती है?



एक अन्य ट्वीट में बेन स्टोक्स ने लिखा कि क्या ये कल्चर से जुड़ी चीज़ है? बिल्कुल नहीं, दुनियाभर से मुझे ओवरथ्रो के लिए मैसेज आते हैं, इसी तरह लोग मांकड़िंग को लेकर दुनियाभर से अलग-अलग बात को लेकर मैसेज भेज रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश लोग ही ऐसा नहीं कर रहे हैं.



हर्षा भोगले ने लिखा था क्या मैसेज?



आपको बता दें कि दीप्ति शर्मा के उस रनआउट पर काफी बवाल हुआ था, लंबे वक्त तक अलग-अलग कमेंट आए. और अब बीते दिन हर्षा भोगले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 8 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने विस्तार से इंग्लैंड द्वारा की गई आलोचना की निंदा की थी. साथ ही कहा था कि इंग्लैंड की सोच में है कि वो चाहते हैं दुनिया उनके हिसाब से ही सोचे.

Harsha .. 2019 WC final was over 2 years ago, I still till this day revive countless messages calling me all sorts from Indian fans, does this disturb you? https://t.co/m3wDGM7eU3

हर्षा भोगले ने अपने ट्वीट में कहा था, ‘मुझे ये बात बहुत ही परेशान कर रही है कि इंग्लैंड की मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी लड़की पर सवाल उठा रहा है जिसने खेल के नियमों के दायरे में रहकर खेला और कोई भी उस खिलाड़ी पर सवाल नहीं उठा रहा है जो ग़ैर-कानूनी तरीक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा वो कई बार कर चुकी थी. इसमें बेहद तर्कसंगत लोग भी शामिल हैं और मुझे लगता है कि इसके पीछे संस्कृति का हाथ है. अंग्रेज़ ये सोच रहे हैं कि जो हुआ वो ग़लत था और क्यूंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के बेहद बड़े हिस्से पर राज किया है, इसलिये उन्होंने सभी को ये बताया कि वो ग़लत था.’

Is this a culture thing?? ….absolutely not,I receive messages regarding the overthrows from people all over world,as people all over the world have made comment’s on the Mankad dismissal, not just people who are English https://t.co/m3wDGMpo8b