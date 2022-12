Cameron Green IPL Auction 2023: 15 मिनट में टूट जाता सैम कुरेन का रिकॉर्ड, कैमरन ग्रीन बनने वाले थे सबसे महंगे प्लेयर

Cameron Green IPL Auction 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन के लिए कोच्चि में हुए मिनी ऑक्शन में इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगी है. पंजाब किंग्स (PBKS) ने रिकॉर्ड 18.50 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम कुरेन खरीद लिया है. यह इंग्लिश खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

मगर सैम कुरेन का ये रिकॉर्ड 15 मिनट के अंदर ही टूटने वाला था, लेकिन बाल-बाल बच गया. यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन तोड़ने वाले थे. सैम कुरेन के बाद ग्रीन की ही बोली लगी थी. दो करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले कैमरन ग्रीन के लिए मुंबई इंडियंस (MI), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच जमकर जंग चली.

किस टीम में गया कौन-सा खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

दो टीमों से लड़कर मुंबई ने ग्रीन को खरीदा

मगर आखिर में मुंबई टीम ने 17.50 करोड़ रुपये बोली लगाकर ग्रीन को खरीद लिया. इस तरह ग्रीन आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. यदि यह बोली थोड़ी और चलती, तो सैम कुरेन का रिकॉर्ड भी 15 मिनट के अंदर ही टूट सकता था.

.@mipaltan win the bidding war to welcome Australian all-rounder Cameron Green!💰✅



He is SOLD for INR 17.5 Crore 👏 👏#TATAIPLAuction | @TataCompanies pic.twitter.com/tJWCkRgF3O