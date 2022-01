Bharat Arun, IPL 2022: जिसने टीम इंडिया की पेस बैटरी को दी रफ्तार, KKR ने उसे बनाया अपना बॉलिंग कोच

इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीज़न के लिए सभी टीमों ने कमर कसनी शुरू कर दी है. जल्द ही टीमों मेगा ऑक्शन से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी. लेकिन इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा फैसला किया है. टीम इंडिया के पूर्व बॉलिंग कोच भरत अरुण अब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ गए हैं.

शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि भरत अरुण अब केकेआर के बॉलिंग कोच होंगे. केकेआर ने लिखा कि अपने नए बॉलिंग कोच का परिचय कराते हुए हमें काफी खुशी है. भरत अरुण का केकेआर के परिवार में स्वागत है.

भरत अरुण अभी तक टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे, उनका कार्यकाल टी-20 वर्ल्डकप के साथ खत्म हुआ है. मौजूदा वक्त में भारतीय टीम की फास्ट बॉलिंग में जिस तरह से पूरा कायाकल्प हुआ है और अब पेस बैटरी की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक में होने लगी है, उसका श्रेय भरत अरुण को ही जाता है.

We are delighted to introduce you to our new bowling coach! Welcome to the Knight Riders family, Bharat Arun 💜💛#KKR #AmiKKR #IPL2022 #BharatArun pic.twitter.com/MpAXJMa67C