'बैजबॉल' का निकला धुआं... एडिलेड टेस्ट में भी इंग्लैंड की हालत पतली, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का जलवा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में जारी है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है. दूसरे दिन (18 दिसंबर) स्टम्प के समय तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 231 रन बना लिए. बेन स्टोक्स 45 और जोफ्रा आर्चर 30 रन पर नाबाद हैं. इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया से अब भी 158 रन पीछे है और उसके दो विकेट बाकी हैं.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लगातार और सटीक गेंदबाजी के आगे दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड पूरी तरह बिखर गया. 'स्निको' तकनीक को लेकर भी बवाल हुआ. जेमी स्मिथ पहले तो बचे और फिर उसी तकनीक के आधार पर आउट दे दिए गए. इससे पहले मैच के शुरुआती दिन एलेक्स कैरी को इसी तकनीक ने आउट होने से बचाा लिया था. हालांकि यह विवाद इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी को छुपा नहीं सकता.

Bowlers put Australia in the ascendancy against England on Day 2 in Adelaide 💪#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/tPZVCGZI7D pic.twitter.com/ybCd7OKBD8 — ICC (@ICC) December 18, 2025

इंग्लैंड की टीम ने अच्छी शुरुआत के बाद 15 गेंदों में 5 रनों के भीतर 3 विकेट गंवा दिए. हैरी ब्रूक ने संयम दिखाते हुए 63 गेंदों पर 45 रन बनाए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने संघर्षपूर्ण अंदाज में 151 गेंदों पर नाबाद 45 रन जोड़े हैं. स्टोक्स को जोफ्रा आर्चर (30*) का साथ मिला है, जिससे इंग्लैंड की टीम फॉलोऑन बचा सकी है.

ओली पोप एक बार फिर नाकाम रहे और उनका गैर-जिम्मेदार शॉट उनके टेस्ट करियर पर सवाल खड़े कर रहा है. जो रूट भी 19 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने. दूसरे दिन का खेल पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, गर्मी के बावजूद उनके गेंदबाजों ने इंग्लैंड को कोई राहत नहीं दी. मिचेल स्टार्क ने ना सिर्फ 54 रन बनाए, बल्कि 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर इंग्लैंड को परेशान किया.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पहली पारी में तीन विकेट लिए हैं. जबकि स्कॉट बोलैंड और नाथन लायन को दो-दो सफलताएं हासिल हुई हैं. लायन ने ओली पोप को आउट कर अपना 564वां टेस्ट विकेट लिया और ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया. सीरीज में 2-0 से पिछड़ रही इंग्लैंड के लिए यह दिन निर्णायक साबित हुआ.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 371 रनों पर खत्म हुई, जिसमें इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर (5/53) ने शानदार गेंदबाजी की थी. अब हालात ऐसे हैं कि अगर कुछ असाधारण नहीं हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट और सीरीज दोनों पर कब्जा जमा सकता है. अगर यह सच में ‘बैजबॉल युग’ का अंत है, तो इसकी तस्वीर यही है- कप्तान स्टोक्स क्रीज पर डटे रहे और उनकी टीम उनके चारों ओर ढहती चली गई.

