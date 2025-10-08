scorecardresearch
 

ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे रोहित-विराट? कोहली के करीबी दोस्त ने खोल दिया पूरा राज

एबी डिविलियर्स ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2027 वनडे विश्व कप में जगह की कोई गारंटी नहीं है. उन्होंने बताया कि शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाना इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम अब नई पीढ़ी की ओर बढ़ रही है. डिविलियर्स का मानना है कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को अपने फॉर्म को बनाए रखना होगा.

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo: ITG)
टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo: ITG)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और विराट कोहली के करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स ने बड़ा दावा किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2027 वनडे विश्व कप में खेलने की कोई गारंटी नहीं है. दोनों खिलाड़ी 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में शामिल होंगे. सात महीने के लंबे अंतराल के बाद टीम में लौटने से पहले, उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट आगामी विश्व कप से पहले युवा खिलाड़ियों को मौके देने की सोच रहा है.

एबी डिविलियर्स ने कोहली और रोहित के भविष्य पर अपनी राय रखते हुए कहा कि यह निश्चित नहीं है कि दोनों अगले विश्व कप में खेलेंगे. उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने का निर्णय इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम प्रबंधन धीरे-धीरे कोहली और रोहित के बाद के दौर की तैयारी कर रहा है.

डिविलियर्स ने क्या कहा

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “यह गारंटी नहीं है कि दोनों अगले विश्व कप में होंगे. शायद यही सोच थी जब उन्होंने शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया. वह शानदार फॉर्म में हैं, युवा हैं और बेहतरीन लीडर हैं. मुझे लगता है यह सही फैसला है कि रोहित और विराट अभी भी टीम में हैं. शुभमन गिल दो सबसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों  विराट और रोहित से सीख सकते हैं. यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है. यह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शानदार तैयारियों का हिस्सा होगा, जहां हमें रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को अपने फॉर्म को बनाए रखना होगा, क्योंकि 2027 तक पहुंचना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'वे अभी वनडे टीम में हैं. मुझे लगता है वे इसीलिए टिके हुए हैं ताकि भारत के लिए एक और विश्व कप खेल सकें. यह देखना शानदार है, लेकिन क्या ऐसा होगा, मैं नहीं जानता. ईमानदारी से कहूं तो यह उनके फॉर्म पर निर्भर करेगा. क्या वे पर्याप्त क्रिकेट खेल रहे हैं? 2027 तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी.'

आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को खिताबी जीत दिलाने के बावजूद रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है, और शुभमन गिल को नया कप्तान नियुक्त किया गया है. अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में कप्तानी का बोझ हटने के बाद रोहित कैसे प्रदर्शन करते हैं.
 

