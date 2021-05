डिविलियर्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं करेंगे वापसी, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने किया साफ

साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं हो रही है. वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने मंगलवार को टीम का ऐलान किया जिसमें डिविलियर्स का नाम नहीं है. इससे साफ है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे.

वहीं क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी घोषणा कर दी है कि एबी डिविलियर्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे. बोर्ड के मुताबिक, डिविलियर्स ने साफ कर दिया है कि संन्यास लेने का उनका फैसला हमेशा के लिए है.

बता दें कि साउथ अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर और क्रिकेट डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने डिविलियर्स की वापसी को लेकर बयान दिया था. स्मिथ ने इशारा किया था कि डिविलियर्स एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे. स्मिथ ने कहा था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्हें एबी डिविलियर्स, इमरान ताहिर और क्रिस मॉरिस की वापसी की उम्मीद है.

🌴 Test and T20I squads to @windiescricket 1️⃣ Maiden #Proteas call up for Prenelan Subrayen 1️⃣ Maiden Test nod for Lizaad Williams 🇿🇦 Your thoughts on both Test and T20 squads? #WIvSA #ThatsOurGame pic.twitter.com/k08HJQJeUr

पिछले साल भी एबी डिविलियर्स की वापसी की खबरें आई थीं. लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप को टालना पड़ा था. जिसके चलते उनकी वापसी की बातें ठंडे बस्ते में चली गई थीं.

डिविलियर्स ने 2018 में लिया था संन्यास

एबी डिविलियर्स ने मई 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट मैचों में 50.66 की औसत से 8765 रन बनाए, जिसमें 22 शतक और 46 अर्धशतक शामिल रहे. टेस्ट में उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 278 रन है.

AB de Villiers finalises international retirement.



Discussions with AB de Villiers have concluded with the batsman deciding once and for all, that his retirement will remain final. pic.twitter.com/D3UDmaDAS2