83 Movie: Yashpal Sharma को याद कर भावुक हुए 83 के रियल स्टार, बीच शो में रखा मौन

वर्ल्डकप 1983 की महाजीत को लेकर आ रही फिल्म ‘83’ का प्रमोशन जोर-शोर से चल रहा है. फिल्म के रियल और रील स्टार्स ने इंडिया टुडे से खास बातचीत की है, जहां हर खिलाड़ी और अभिनेता ने अपने अनुभवों को साझा किया. कपिल देव, सुनील गावस्कर समेत कई खिलाड़ी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे. लेकिन इंटरव्यू के दौरान एक पल ऐसा आया, जब हर कोई भावुक हो गया.



दरअसल, जब यशपाल शर्मा की बात आई तो कपिल देव समेत सभी साथी खिलाड़ी भावुक हो गए. यशपाल शर्मा का 13 जुलाई 2021 को निधन हो गया था. ऐसे में अब जब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तब वो हमारे बीच में नहीं हैं.

.@therealkapildev gets emotional while talking about the 1983 World Cup-winning team, says "you can make a movie on everybody (team members)"



