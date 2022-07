नया रिकॉर्डः सिर्फ दो शब्दों के सहारे 26 दिन तक लगातार उड़ता रहा मानवरहित ड्रोन

आमतौर पर कोई ड्रोन कुछ घंटों के लिए उड़ान भर सकता है. लेकिन अमेरिका में एक ड्रोन पिछले 26 दिनों से लगातार उड़ रहा था. इसने बिना किसी इंसानी मदद के इतनी लंबी उड़ान पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है. इस ड्रोन को बनाने वाले इंजीनियर्स भी इस उड़ान को लेकर हैरान हैं. अब वो इस ड्रोन से मिले फ्लाइट डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं. हालांकि इसकी उड़ान के दौरान इंजीनियर्स ने ऑनलाइन ट्रैकिंग जारी रखी थी. ताकि सौर ऊर्जा से चलने वाला यह ड्रोन कहीं भटके नहीं.

इस ड्रोन का नाम है ज़ेफिर हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन (Zephyr High Altitude Platform Station - HAPS). इसे यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस (Airbus) ने बनाया है. ज़ेफिर की 26 दिन की उड़ान 11 जुलाई 2022 को पूरी हुई थी. इस पूरी यात्रा के दौरान यह सौर ऊर्जा से चार्ज होता रहा और उड़ता रहा. इसने अपनी यह 26 दिन की यात्रा एरिजोना से बेलीज के बीच पूरी की. बाद में यह वापस अमेरिका लौट गया. इसने कोफा नेशनल वाइल्डलाइफ रेंज में अपनी उड़ान का अंत किया.

जब एयरबस के इंजीनियर्स ने इसके फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा का एनालिसिस किया तो इसने सिर्फ दो शब्दों पर ध्यान दिया. पहला था 'USA' और दूसरा अंक है '26'. अपने पूरे फ्लाइट पाथ यानी उड़ान मार्ग के दौरान इसने इन्हीं दो शब्दों को पढ़कर अपनी उड़ान जारी रखी. इससे पहले ज़ेफिर एस (Zephyr S) ने एरिजोना के ऊपर 11 जुलाई से 5 अगस्त 2018 में सबसे लंबी उड़ान भरी थी. यह 25 दिन 23 घंटे और 57 मिनट की थी.

A solar-powered pilotless drone has reportedly flown for 26 days non-stop, breaking the longest flight of an uncrewed aircraft. https://t.co/eVKCxkiIa8