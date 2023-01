न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर में हो रही है खजाने की खोज, 40 के दशक में नदी में फेंकी गई थीं मैमथ की हड्डियां

एक पॉडकास्ट पर आए एक गेस्ट ने दावा किया कि 1940 के दशक में, बेशकीमती प्रागैतिहासिक मैमथ की हड्डियों का एक बॉक्सकार (boxcar) नदी में फेंक दिया गया था. इसके बाद से ट्रेज़र हंटर (Treasure hunters) यानी, खजाने की खोज करने वाले कई ग्रुप न्यूयॉर्क सिटी (New York City) की ईस्ट रिवर (East River) में गोते लगा रहे हैं. हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, फिरभी खजाना खोजने वाले लोग नाव, डाइविंग गियर और रिमोट से चलने वाले कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

न्यू जर्सी के नॉर्थ आर्लिंगटन में रहने वाले 35 साल के डॉन गैन एक कमर्शियल डाइवर हैं, जो पिछले एक सप्ताह से अपने भाई और दो मज़दूरों के साथ पानी में खोज कर रहे हैं. इनका कहना है कि ये एकदम लॉटरी जैसा है, जिसमें लोग हर रोज़ टिकट खरीदते हैं.

असल में इस खोज की शुरुआत हुई एक पॉडकास्ट से. द जो रोगन एक्सपीरियंस ( The Joe Rogan Experience) पर 30 दिसंबर को एक गेस्ट को बुलाया गया था. ये थे जॉन रीव्स (John Reeves), जो अलास्का के गोल्ड माइनर हैं और इन्हें जीवाश्मों का खासा जुनून है. इस शो में उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई खुदाई का जिक्र किया था. जब वे सोने की खोज कर रहे थे और उन्हें प्रागैतिहासिक स्तनपायी जानवर की हड्डियां और दांतों का पता लगा था.

उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ सामान को अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ़ नैचुरल हिस्ट्री को देने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया था. रीव्स ने म्यूज़ियम में काम करने वाले एक व्यक्ति समेत तीन लोगों की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कुछ जीवाश्मों और हड्डियों को नदी में फेंके जाने का ज़िक्र किया गया था. ये वे हड्डियां थीं जो म्यूज़ियम के काम की नहीं थीं.

रीव्स ने ड्राफ्ट पढ़कर कहा कि 'मैं एक बोन रश शुरू करने जा रहा हूं, और फिर उन्होंने उस जगह का पता बताया. उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि किसमें एडवेंचर का सेंस है. उन्होंने यह भी कहा कि मैमथ की हड्डियां और दांत (Tusk) बहुत ही कीमती होते हैं.

हालांकि, इस म्यूज़ियम का कहना है कि उनके पास नदी में इन जीवाश्मों को फेंके जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. न ही हमें म्यूज़ियम के आर्काइव्स में या अन्य वैज्ञानिक स्रोतों में इस रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड मिला है.

