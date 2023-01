पक्षी और डायनासोर के मेल से बना था ये प्राचीन जीव, जीवाश्म देखकर वैज्ञानिक हैरान

अब इस बात को स्वीकार किया जा चुका है कि पक्षी डायनासोर के वंशज हैं, लेकिन एक अजीब जानवर का जीवाश्म वैज्ञानिकों के सामने किसी पहेली से कम नहीं हैं. यह अजीब जीवाश्म किसी पक्षी की तरह दिखने वाले जानवर का है, लेकिन इसकी खोपड़ी एक डायनासोर की है.

नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन (Nature Ecology & Evolution) में प्रकाशित शोध के मुताबिक, यह जीवाश्म चीन से मिला है, जो 12 करोड़ साल पुराना और क्रिटेशियस (Cretaceous) काल का है. इसकी खोपड़ी डायनासोर जैसी है, जबकि बाकी का हिस्सा आधुनिक पक्षियों के समान है. इस जीवाश्म का नाम क्रेटोनविस झूई (Cratonavis zhui) है. यह इसलिए भी अजीब है, क्योंकि इसकी विशेषताएं, प्राचीन पक्षियों से अलग हैं.

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (CAS) के इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टेब्रेट पेलियोन्टोलॉजी एंड पेलियोएंथ्रोपोलॉजी (IVPP) के जीवाश्म विज्ञानियों ने एक हाई-रिज़ॉल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी (CT) स्कैनर का इस्तेमाल करके, इस जीवाश्म को स्कैन किया. स्कैनर से मिली तस्वीरों का उपयोग करके, उन्होंने जीवाश्म की सभी हड्डियां हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश की.

प्राचीन कंकाल को जोड़न पर उन्हें एक ऐसा कंकाल मिला जो टायरानोसॉरस रेक्स (Tyrannosaurus rex) से काफी मिलता-जुलता था, पक्षी से नहीं. CAS के पेलियोन्टोलॉजिस्ट झिहेंग ली (Zhiheng Li) का कहना है कि जीवाश्म की खोपड़ी बताती है कि क्रेटोनविस जैसे अधिकांश क्रेटेशियस पक्षी, ब्रेनकेस और निचले जबड़े के हिसाब से अपने ऊपरी बिल को स्वतंत्र रूप से हिला नहीं कर सकते थे.

एक पक्षी के कंकाल के साथ एक डायनासोर की कम हिलने-डुलने वाली खोपड़ी का असामान्य मेल, पक्षियों के शुरुआती डाइवर्सिफिकेशन में बदलाव की अहमियत पर पहले किए गए शोधों को बल देता है. डायनासोर के फैमिली ट्री पर नजर डालें, तो क्रेटोनाविस, लंबी पूंछ वाले और रेप्टाइल जैसे आर्कियोप्टेरिक्स और ऑर्निथोथोरेस के बीच आता है, जिनमें पहले से ही आधुनिक पक्षियों के कई लक्षण विकसित हो गए थे.

दिलचस्प बात यह भी है कि क्रेटोनविस जीवाश्म में आश्चर्यजनक रूप से लंबी स्कैपुला और पहली मेटाटार्सल (पैर की हड्डी) है. ये वो विशेषताएं हैं जो शायद ही कभी पक्षियों के डिनो-पूर्वजों के जीवाश्मों में देखी जाती हैं और आधुनिक पक्षियों में तो ये पूरी तरह से गायब हैं.

