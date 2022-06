टोक्यो हीटवेव ने तोड़ा 150 साल का रिकॉर्ड, गर्मी और बिजली कटौती से बेहाल हुआ जापान 

जापान (Japan) में इस वक्त हीटवेव (Heatwave) कहर ढा रही है. मंगलवार लगातार चौथा दिन रहा जब जापान ने भयंकर तापमान का सामना किया. हालात ये थे कि राजधानी टोक्यो (Tokyo) ने जून के महीने के करीब 150 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यही नहीं, इतनी गर्मी में जापान को बिजली भी ठीक से नहीं मिल पा रही है. अधिकारियों ने बिजली की आपूर्ति कम रहने की चेतावनी दी है.

स्थानीय समय के मुताबिक, राजधानी में मंगलवार दोपहर 1 बजे तक तापमान 35.1 C पर पहुंच गया. पिछले तीन दिनों से तापमान 35 C बना हुआ था, जो जून के महीने में 1875 से अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान था. यह हीटवेव फिलहाल कम नहीं होने वाली. जापान के मौसम विभाग ने तापमान के अभी 36 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान लगाया है.

देश के कुछ इलाकों में हीटस्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया गया है. अस्पताल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है. खबरों के मुताबिक, आपातकालीन सेवाओं ने टोक्यो में 76 लोगों को अस्पताल पहुंचाया है.

गर्मी की वजह से लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं. कोविड की वजह से पिछले दो सालों से लोग लगातार मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे. स्वास्थ्य मंत्री शिगेयुकी गोटो (Shigeyuki Goto) का कहना है कि लोगों से कहा गया है कि जब वे बाहर हों, तो पर्याप्त दूरी बनाकर चलें और अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो वे अपना मास्क हटा सकते हैं.

बिजली का इस्तेमाल कम करने की सलाह

अधिकारियों ने टोक्यो के लोगों को बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने को कहा है, ताकि बिजली की कटौती से बचा जा सके. अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (MEIT) ने कहा है कि लोग बिजली का इस्तेमाल किफायत से करें. उन्होंने कहा कि बुधवार को भी बिजली की आपूर्ति तंग रहेगी.

लोग तरह-तरह से बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स ने बेचे जाने वाले टेलीविज़न और बाकी सामानों को बंद कर दिया है. लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तेमाल में नहीं आने वाले सभी बिजली उपकरणों को बंद कर दिया है.

