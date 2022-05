पहली बार Rocket Lab कंपनी के रॉकेट को हेलिकॉप्टर ने हवा में पकड़ा

कैलिफ़ोर्निया की रॉकेट लैब (Rocket Lab) हाल ही में स्पेसएक्स (SpaceX) के साथ अंतरिक्ष कंपनियों के क्लब में शामिल हुई है, जो ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट बूस्टर (Orbital-Class Rocket Booster) लॉन्च कर सकती है. इसे सही सलामत वापस ला सकती है.

रॉकेट लैब कंपनी ने हाल ही में एक प्रयोग किया जिसमें अंतरिक्ष से वापस आ रहे इलेक्ट्रॉन रॉकेट (Electron Rocket) को हवा में ही कैच कर लिया गया. यह रॉकेट ऑर्बिट में 34 सैटेलाइट (Satellite) छोड़कर लौट रहा था. हेलिकॉप्टर (Helicopter) ने एक केबल और एक हुक के सहारे, पैराशूट से रॉकेट के पहले चरण के बूस्टर को हवा में ही पकड़ लिया.

यह प्रशांत महासागर से 6,500 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा था. हालांकि उसे पकड़ने के कुछ समय बाद Sikorsky S-92 हेलीकॉप्टर के पायलटों ने बूस्टर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि भार एक हुक पर लटका था जिसकी वजह से हेलिकॉप्टर को उड़ने में दिक्कत आ रही थी.

रॉकेट लैब के सीईओ पीटर बेक (Peter Beck) ने ट्वीट करके कहा, 'यह रिकवरी टीम का हैरान कर देने वाला कैच था. मैं बता नहीं सकता कि वह कैच कितना मुश्किल था. उन्होंने हुकअप के बाद इसे छोड़ दिया, क्योंकि यह जिस तरह से उड़ रहा था, पायलट उससे खुश नहीं थे. लेकिन कोई बात नहीं, रॉकेट सुरक्षित गिराया गया.'

रॉकेट लैब का कहना है कि बूस्टर को एक रिकवरी शिप ने प्रशांत महासागर से बाहर निकाला. जांच के लिए कंपनी के रॉकेट को फैक्ट्री में वापस लाया जाएगा. जहां यह तय किया जाएगा कि हेलिकॉप्टर द्वारा अगले कैच के लिए सिस्टम और प्रोसेस में क्या बदलाव किए जाने हैं.

This is what it looked like from the front seats. pic.twitter.com/AwZfuWjwQD