Asteroid Near Earth: 28 अप्रैल को धरती के बगल से निकलेगा 'खतरनाक' एस्टेरॉयड, 780 मीटर है लंबाई

एस्टेरॉयड (Asteroid) का नाम ही डराने वाला है. नासा के मुताबिक, गुरुवार 28 अप्रैल को एक विशालकाय खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है. इस एस्टेरॉयड का नाम 418135 (2008 AG33) है. वैज्ञानिकों का अनुमान है इसका व्यास 1,150 से 2,560 फीट (350 से 780 मीटर) के बीच हो सकता है.

यह एस्टेरॉयड 23,300 मील प्रति घंटे (37,400 किमी/घंटा) की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा (Earth's Orbit) में प्रवेश करेगा. अच्छी बात यह है कि इस एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पृथ्वी के करीब से गुजरेगा.

यह एस्टेरॉयड ध्वनि की गति से 30 गुना ज़्यादा की रफ्तार से चल रहा है, जो पृथ्वी से करीब 32 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा. यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी का लगभग आठ गुना है. हालांकि, हमें यह दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है. लेकिन ब्रह्मांडीय मानकों (Cosmic Standards) के अनुसार यह दूरी वास्तव में बहुत कम है.

नासा पृथ्वी के 19.3 करोड़ किमी के भीतर अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी वस्तु को 'Near-Earth Object' कहता है. वहीं, 75 लाख किमी के भीतर किसी वस्तु को संभावित रूप से खतरनाक (Potentially Hazardous) बताता है. एक बार जब इन ऑब्जेक्ट का पता चलता है तो खगोलविद उन पर बारीकी से नजर रखते हैं.

