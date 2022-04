SpaceX ने निजी उड़ान के बाद NASA के 4 और यात्री अंतरिक्ष में भेजे

अमेरिका के पहले निजी Ax-1 मिशन के पृथ्वी पर लौटने के ठीक दो दिन बाद, स्पेस एक्स (SpaceX) ने बुधवार को नासा (NASA) के चार और अंतरिक्ष यात्रियों (Astronauts) को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) भेज दिया है.

इन अंतरिक्ष यात्रियों को कैनेडी स्पेस सेंटर (Kennedy Space Center) से लॉन्च होने के बाद, स्पेस सटेशन पहुंचने में 16 घंटे लगेंगे. वे स्पेस स्टेशन में पांच महीने बिताएंगे. SpaceX फाल्कन रॉकेट (Falcon rocket) के जरिए क्रू को ले जा रहा है. क्रू ने इस रॉकेट को फ्रीडम (Freedom) का नाम दिया है.

Freedom takes flight! Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut lifted off from @NASAKennedy aboard the @SpaceX Dragon Freedom. #Crew4's expected arrival time at the @Space_Station is about 15.5 hours from now. pic.twitter.com/hmIX8dNlWd