NASA के नए स्पेस टेलिस्कोप से खींची गई पहली तस्वीर आई सामने, दिखा ब्रह्मांड का नया रूप

स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने अंतरिक्ष की खास तस्वीर भेजी है. ये फोटो खुद में अनोखी है क्योंकि इसको NASA के नए स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope) से खींचा गया है. फोटो अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा दृश्य दिखाती है.

James Webb Space Telescope से खीचीं गई ब्रह्मांड की तस्वीर को सोमवार को रिलीज किया गया है. इसके लिए व्हाइट हाउस में प्रीव्यू इवेंट रखा गया था. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस इमेज को रिलीज किया. इसे मौके को बाइडेन ने एतिहासिक बताया था.

नासा के नए टेलिस्कोप की यह फोटो बेहद खास है. ब्रह्मांड की ली गई तस्वीरों में यह सबसे ज्यादा गहरी इंफ्रारेड तस्वीरें हैं.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



