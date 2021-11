18-19 को सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्रगहण, 580 साल बाद ऐसा मौका

इस सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण (Longest Partial Lunar Eclipse) 18-19 नवंबर को दिखाई देगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अमेरिका के 50 राज्यों में दिखाई देगा. इतना लंबा चंद्रग्रहण 580 सालों के बाद हो रहा है. इसलिए दुनियाभर के वैज्ञानिक इस नजारे को अपने कैमरे में दर्ज करने के लिए तैयार बैठे हैं. यह आंशिक चंद्र ग्रहण 3 घंटे, 28 मिनट और 23 सेकेंड लंबा होगा.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के अनुसार यह 580 साल के बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण हो रहा है. लेकिन जिस समय अमेरिका में लोग चंद्र ग्रहण देख रहे होंगे, उस समय भारत के लोग दिन में अपना काम कर रहे होंगे. इस चंद्र ग्रहण को द माइक्रो बीवर मून (The Micro Beaver Moon) कहते हैं. क्योंकि यह धरती से अधिकतम दूरी पर रहता है. इसी समय में अमेरिका में ऊदबिलावों यानी बीवर को पकड़ा जाता है. इसलिए इसका नाम कुछ इस तरह से रखा गया है.

इंडियाना के बटलर यूनिवर्सिटी स्थित होलकॉम्ब ऑब्जरवेटरी के मुताबिक आंशिक चंद्रग्रहण (Partial Lunar Eclipse) का मतलब होता है कि जब धरती की परछाई चांद के सिर्फ 97 फीसदी हिस्से को कवर करे. यह इस सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण होगा. इससे पहले साल 2018 में एक घंटे और 43 मिनट का चंद्रग्रहण लगा था. जबकि, इस बार होने वाला चंद्रग्रहण 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकेंड लंबा होगा. ऐसी घटना 580 साल के बाद देखने को मिल रहा है.

चंद्रग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद के बीच धरती आ जाती है. धरती की परछाई की वजह से चांद की रोशनी जमीन पर नहीं दिखती. धरती की परछाई पूरे चांद को भी कवर कर सकती है. या फिर आंशिक रूप से कवर करती है. जिससे कई बार चांद लाल रंग का भी दिखाई देता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी धरती की परछाई के गहरे हिस्से से सीधे नहीं टकराती. वह मुड़कर हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती है. जैसे ही लाल और नारंगी वेवलेंथ धरती के वायुमंडल से गुजरता है तो वह महोगनी लाल रंग पैदा करता है, जिससे चांद लाल दिखाई देता है.

