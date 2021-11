फ्रांस में कोरोना की पांचवीं वेव, सरकार बोली- पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक

कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है. किसी न किसी देश में यह फिर से अपना फन उठा रही है. फ्रांस में कोरोना वायरस की पांचवीं लहर की शुरुआत की खबरें आ रही हैं. फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की पांचवीं लहर के शुरुआत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे पड़ोसी देशों में भी पांचवीं लहर आ चुकी है.

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने फ्रांस के मीडिया संस्थान टीएफ1 से कहा कि हमें देश में कोरोना महामारी के पांचवीं लहर के शुरुआत जैसी स्थिति दिख रही है. हमारे पड़ोसी देशों में यह लहर पहले ही आ चुकी है. पड़ोसी देशों के डेटा को देखकर लग रहा है कि यह पिछली लहरों की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है. ओलिवियर वेरन ने कहा कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें.

