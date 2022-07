अमेरिका के 8 राज्यों के आसमान में दिखा रहस्यमयी नीली चमक वाला गोला

अमेरिका के आठ राज्यों के आसमान में एक नीले रंग का चमकदार गोला उड़ता हुआ दिखाई दिया. यह बेहद खूबसूरत था. आमतौर पर ऐसे गोलों के साथ तेज आवाज होती है लेकिन ये बेहद शांत था. इससे किसी तरह की आवाज रिकॉर्ड नहीं की गई. अमेरिकन मेटियोर सोसाइटी (AMS) ने कहा कि उन्हें 150 जगहों से इसे देखने की रिपोर्ट्स और वीडियो मिले हैं. ये नीली आग का गोला 22 जुलाई 2022 की रात देखा गया था.

सबसे स्पष्ट नजारा इंडियाना में देखने को मिला. यहीं सबसे ज्यादा वीडियो बनाए गए. अलबामा, आयोवा, विस्कॉनसिन, ओहायो, मिसौरी, इलिनॉय और केंटकी में भी ये आग का गोला चमकते हुए दिखाई दिया. AMS ने बताया कि आमतौर पर इसे फायरबॉल (Fireball) बुलाते हैं. वैज्ञानिक भाषा में यह मेटियोर यानी उल्कापिंड का तीव्र चमकदार रूप कहा जाता है. इनकी चमक की तीव्रता -4 से ज्यादा होती है. यानी हमारे सौर मंडल के सबसे चमकदार ग्रह शुक्र (Venus) की चमक के बराबर.

मेटियोर यानी उल्कापिंडों को कई बार शूटिंग स्टार (Shooting Star) भी बुलाया जाता है. ये अपने पीछे चमकदार धूल और गैस छोड़ते हुए निकलते हैं. जब ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तब ये अपनी तेज गति की वजह से जलते हैं. इसलिए इनकी चमक बढ़ जाती है. अमेरिका में जो फायरबॉल दिखा है उसे सबसे पहले इंडियाना के एडवांस कस्बे में देखा गया. इसके बाद ये टूटकर अलग-अलग दिशाओं में फैलने लगा, जिसकी वजह से इसे अन्य राज्यों में भी देखा गया.

The American Meteor Society received 149 reports about a very bright fireball seen over U.S. Midwest on July 22, 2022. This is what it looked like from Greenfield, Indiana [more videos: https://t.co/XIS4G1ZcvQ] pic.twitter.com/HSon55x6p3