पहली बार दो 'नाचती हुई आकाशगंगाओं' की असंभव तस्वीर मिली, Hubble का कमाल

असंभव को संभव कर देना ही विज्ञान का काम है. बस जरूरत होती है सही तकनीक और धैर्य की. तकनीक तो खैर हबल टेलिस्कोप (Hubble Telescope) के पास है ही, धैर्य रखना था सही एंगल पर आने का. क्योंकि उसे ऐसी दो आकाशगंगाओं की तस्वीर लेनी थी, जो एक-दूसरे के ऊपर अलग-अलग दिशाओं में थीं. नाच भी रही थीं. साथ ही तीनों दिशाओं में इनके हिस्से फैले हुए थे. ऐसी जटिल सरंचना को एक तस्वीर में उतारना आसान नहीं था.

किस्मत अच्छी थी कि हबल टेलिस्कोप एक सही एंगल पर पहुंच गया. वहां से उसने देखा कि करीब 32 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा नक्षत्र (Andromeda Constellation) के अंदर दो आकाशगंगाएं अपनी-अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आपस में बंधी हुई है. तेजी से घूम रही हैं. हबल टेलिस्कोप ने समय न गंवाते हुए इन दोनों आकाशगंगाओं की तस्वीर तो ली ही. साथ ही इस तस्वीर में दोनों आकाशगंगाओं के थ्री डायमेंशन डिटेल्स को कैप्चर किया.

तस्वीर में दिख रही ऊपर की तरफ वर्टिकली खड़ी छोटी गैलेक्सी का नाम है पोलर-रिंग गैलेक्सी आईसी 1559 (Polar Ring Galaxy IC 1559). उसके नीचे गोलाकर बड़ी घुमावदार गैलेक्सी का नाम है एनजीसी 169 (NGC 169). एकसाथ इन दोनों को आर्प 282 (Arp 282) कहा जाता है. यानी हाल्टन आर्प्स एटलस ऑफ पिक्यूलियर गैलेक्सीज.

