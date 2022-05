बस 48 घंटे और...अंतरिक्ष से आ रही 'आफत', जानिए कितना खतरा

इस वीकेंड (Weekend) के बाद, यानी सोमवार 9 मई को एक एस्टेरॉयड (Asteroid) पृथ्वी के बेहद पास से होकर गुजरने वाला है. ये एस्टेरॉयड है- 467460 (2006 JF42). इसके बारे में किसी चेतावनी या खतरे की कोई खबर नहीं है. शुक्रवार 6 मई को भी एस्टेरॉयड 2009 JF1 पृथ्वी के पास से होकर गुजरा था.

एस्टेरॉयड 2009 JF1, केवल 30 फीट (10 मीटर) व्यास का था. इसे फरवरी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) की वाच लिस्ट से हटा दिया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि इसके पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं थी. लेकिन एस्टेरॉयड 2006 JF42 इससे थोड़ा बड़ा है. इसकी लंबाई 1,247 फीट से 2,822 फीट (380 से 860 मीटर) के बीच है. यह पृथ्वी से एक सुरक्षित दूरी करीब 57 लाख किलोमीटर दूर होगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी से 14 गुना अधिक है.

एस्टेरॉयड 418135 (2008 AG33), जो 28 अप्रैल को पृथ्वी के करीब से गुजरा था, उसका अनुमानित व्यास 1,150 से 2,560 फीट (350 से 780 मीटर) के बीच था. यह पृथ्वी के लगभग 32 लाख किलोमीटर भीतर आया था, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी का लगभग आठ गुना है. ब्रह्मांडीय मानकों (Cosmic Standards) के हिसाब से यह दूरी काफी करीब थी, लेकिन फिर भी यह सुरक्षित दूरी पर एक फ्लाईबाई था.

नासा (NASA) पार्टनर टेलिस्कोप के नेटवर्क और अपने पेलैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस (Planetary Defense Coordination Office) के ज़रिए, सभी एस्टेरॉयड को मॉनिटर करता है. नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में एस्टेरॉयड के कई आंकड़े हैं जिसमें आने वाले मुख्य फ्लाईबाई (Flybys) और छोटे एस्टेरॉयड शामिल हैं. इनमें ऐसे एस्टेरॉयड भी शामिल हैं जिनपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है.

