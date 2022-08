यलोस्टोन पार्क के गर्म पानी के पूल में मिला इंसान का बहता हुआ पैर, प्रशासन अलर्ट

अमेरिका के यलोस्टोन नेशनल पार्क (Yellostone National Park) के एक गर्म पानी के स्रोत (Hot Springs) में इंसानी पैर तैरता दिखाई दिया. इससे पार्क के रेंजर्स सकते में आ गए. तत्काल वहां आने वाले पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की गई. कहा गया कि कोई भी गर्म पानी के स्रोत के नजदीक नहीं जाएगा. यह जानलेवा हो सकता है.

जो इंसानी पैर दिखाई दिया, वह जूता पहने हुआ था. पैर पार्क के सबसे गहरे हॉट स्प्रिंग यानी एबिस पूल (Abyss Pool) में दिखाई दिया था. इस पूल का तापमान औसतन 60 डिग्री सेल्सियस रहता है. पार्क प्रशासन ने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर इस पैर के मामले में जांच कर रहे हैं. अब तक यह जानकारी मिली है कि 31 जुलाई 2022 को कोई शख्स इस पूल में गिर पड़ा या कूद गया. अभी तक किसी भी तरह के अपराध का कोई मामला या सबूत सामने नहीं आया है.

