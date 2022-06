6 स्पेस टूरिस्ट को अंतरिक्ष की सैर पर लेकर गया Blue Origin

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) का पांचवां मानव अंतरिक्ष यान NS-21 मिशन (NS-21 space tourism mission) शनिवार यानी 4 जून, 2022 को कंपनी की वेस्ट टेक्सास साइट से लॉन्च किया गया.

ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड सबऑर्बिटल व्हीकल (New Shepard suborbital vehicle ) में एक रॉकेट और एक कैप्सूल है. इन दोनों को फिर से इस्तेमाल (Reusable) किया जा सकता है. यह रॉकेट स्पेसएक्स के फाल्कन 9 ऑर्बिटल रॉकेट की तरह काम करता है.

हर न्यू शेपर्ड मिशन, लिफ्टऑफ़ से कैप्सूल टचडाउन तक करीब 11 मिनट तक रहता है. कैप्सूल के लैंड करने से कुछ मिनट पहले रॉकेट लैंड करता है. ऑटोमेटेड वाहन में सवार यात्रियों को कुछ मिनट खुद को भारहीन महसूस करते हैं.

The #BE3 engine is powered by clean-burning liquid hydrogen and liquid oxygen. The byproduct during flight is water vapor. #NS21 pic.twitter.com/YVfihv0z2m