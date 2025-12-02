scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सेलेब्रिटी अपने पेट्स के मरने बाद दोबारा 'बनवा' रहे हैं... क्लोनिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने दी ये चेतावनी

सेलिब्रिटी अपने पालतू कुत्ते-बिल्लियों को क्लोन करवा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं. क्लोन दिखने में थोड़ा मिलता है पर स्वभाव बिलकुल अलग होता है. बीमारियां भी आ सकती हैं. क्लोन कराने में करीब 40-50 लाख लगते हैं. सफलता का चांस सिर्फ 16% होता है.

Advertisement
X
पेट्स की क्लोनिंग को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी बेहद भयावह है. (Photo: Pixabay)
पेट्स की क्लोनिंग को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी बेहद भयावह है. (Photo: Pixabay)

आजकल अमेरिका के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी अपने प्यारे कुत्ते-बिल्ली को मरने के बाद भी दोबारा 'बनवा' रहे हैं. एक्टर बार्बरा स्ट्रीसैंड ने अपनी बिल्ली को क्लोन करवाया. टॉम ब्रेडी ने अपने कुत्ते को. लेकिन क्या ये सचमुच अच्छा विचार है?

क्लोनिंग क्या होती है?

क्लोनिंग का मतलब है – बिलकुल वैसा ही नया जानवर बनाना जो पहले वाला था. वैज्ञानिक पालतू के शरीर से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, फिर उसे एक अंडे में डालकर दूसरी मादा जानवर (सरोगेट मां) के पेट में डाल देते हैं. कुछ महीने बाद बिलकुल वैसा ही दिखने वाला बच्चा पैदा होता है. ये तकनीक 1997 में भेड़ डॉली से शुरू हुई थी. अब कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा – सबको क्लोन किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या हमले की है तैयारी? वेनेजुएला के पास एक्टिव हुआ अमेरिका का फाइटर जेट AV-8B Harrier II, जानिए कितना खतरनाक है ये

सम्बंधित ख़बरें

Operation Sindoor still ongoing
'ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, हमारे बैटल स्ट्राइक ग्रुप तैनात...', ये बयान PAK की नींद उड़ा देगा 
Rafale Marine Indian Navy Admiral Dinesh Tripathi
भारत को राफेल-M फाइटर जेट की कब मिलेगी पहली खेप? आ गई डेडलाइन 
How will Future Human Look
चोंच जैसे दांत, मछली जैसी हड्डियां... ऐसा होगा 100 साल बाद का इंसान? 
Cyclone Ditwah
समंदर से तबाही... Cyclone Ditwah को लेकर दुनिया को क्यों चिंता करनी चाहिए? 
China is developing a robot army to deploy on Vietnam border
वियतनाम बॉर्डर पर रोबॉट आर्मी तैनात करेगा चीन, जानें खासियत  

celebrities cloning pets

लेकिन क्लोन बिलकुल वैसा नहीं होता

दिखने में 80-90% एक जैसा लगता है, पर रंग-रूप में फर्क हो सकता है. उदाहरण: एक रंग-बिरंगी बिल्ली को क्लोन किया गया तो नया बच्चा सादा भूरा निकला. स्वभाव बिलकुल अलग होता है. 

Advertisement

पुराना कुत्ता शांत और प्यार करने वाला था. नया वाला शैतान या डरपोक निकल सकता है. क्योंकि स्वभाव सिर्फ जीन से नहीं, बचपन की परवरिश, खाना, खेलना, घर का माहौल – इन सब से बनता है.

यह भी पढ़ें: समंदर से तबाही... Cyclone Ditwah को लेकर दुनिया को क्यों चिंता करनी चाहिए?

क्लोनिंग की बहुत सारी समस्याएं

  • बहुत महंगी – एक कुत्ता क्लोन करने में 40-50 लाख रुपये तक लगते हैं. 
  • सफलता सिर्फ 16% – 100 में से 84 बार फेल हो जाता है.  
  • नया बच्चा बीमार रह सकता है – हड्डियां कमजोर, जल्दी गठिया, दिल की बीमारीय  
  • सरोगेट मां को दर्द – हार्मोन के इंजेक्शन, ऑपरेशन, गर्भपात का खतरा.  
  • पुरानी बीमारी दोबारा आएगी – अगर पुराने कुत्ते को कोई आनुवंशिक बीमारी थी, वो नये में भी आएगी.

celebrities cloning pets

नैतिक सवाल भी बहुत बड़े हैं

जानवर अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकता कि उसका क्लोन बनाओ या नहीं.  लाखों बेघर कुत्ते-बिल्लियां आश्रय में नए घर की तलाश में हैं. 50 लाख रुपये में सैकड़ों जानवरों को नया जीवन दिया जा सकता है. ब्रिटेन में तो पालतू जानवरों की क्लोनिंग पर पूरी तरह बैन है. हमारे पालतू 10-15 साल ही जीते हैं. उनके साथ बिताया हर पल अनमोल है. क्लोन से हम उन्हें वापस नहीं ला सकते – सिर्फ उनका चेहरा ला सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement