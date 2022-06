Astra रॉकेट का इंजन लॉन्च के 10 मिनट बाद हुआ फेल, नहीं ले जा सका NASA के सैटेलाइट

रविवार को रॉकेट फर्म एस्ट्रा स्पेस (Astra Space) का एक मिशन फेल हो गया. एस्ट्रा, छोटे तूफानों को मॉनिटर करने वाले नासा (NASA) के सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जा रहा था. लेकिन दूसरे चरण का बूस्टर इंजन अंतरिक्ष में जाते ही बंद हो गया और ये मिशन सफल नहीं हो सका.

एस्ट्रा के Rocket 3.3 ने रविवार दोपहर 1:43 बजे, फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन (Cape Canaveral Space Force Station) के लॉन्चपैड से सफल लॉन्चिंग की. लेकिन लिफ्टऑफ के करीब 10 मिनट बाद इंजन फेल हो गया.

एस्ट्रा की लाइवस्ट्रीम कमेंटेटर अमांडा डर्क फ्राई (Amanda Durk Frye) का कहना है कि ऊपरी चरण का इंजन जल्दी बंद हो गया, जिससे हम पेलोड को ऑर्बिट में नहीं पहुंचा सके.

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लिंकन लैब (Massachusetts Institute of Technology's Lincoln Laboratory) ने दो छोटी सैटेलाइट डिजाइन की थीं, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम (Tropical storm systems) में नमी और बारिश को माप सकती थीं. ये रॉकेट इन्हीं सैटेलाइट को लेकर जा रहा था.

ये 6 सैटेलाइट का पहला बैच था जिसे ऑर्बिट में ले जाया जा रहा था. जिसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नासा के पास है. बाकी के सैटेलाइट भी आने वाले समय में भेजे जाएंगे.

