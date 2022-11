जंग लगे खंजर को साफ करने में लगे 9 महीने, 2000 साल पुराना था जर्मनी में मिला हथियार

आज हम बात करने जा रहे हैं 2019 में मिले एक अनोखे हथियार की, जिसे पाना पुरातत्वविदों के लिए खजाने जैसा था. जर्मनी में, एक युवा छात्र ने एक प्राचीन चांदी का खंजर खोज निकाला था. यह रोमन खंजर था. खोज के बाद, इस खंजर को रीस्टोर किया गया और रीस्टोरेशन के बाद ये खंजर पहले की तरह चमकने लगा. माना जाता है कि पहली शताब्दी ईस्वी में एक रोमन सैनिक इस चांदी के खंजर को युद्ध में लेकर गया था.

खंजर मुंस्टर (Münster) के पास हाल्टर्न एम सी (Haltern am See) में, एक प्राचीन कब्रिस्तान में पाया गया था, जो पश्चिमी जर्मनी में है. यह कब्रिस्तान एक पुराने रोमन मिलिट्री कैम्प के पास था, जो करीब 2,000 साल पहले इस इलाके में बनाया गया था और बाद में इसे खत्म कर दिया गया था. दो सदियों से इस इलाके का पुरातात्विक महत्व है.

द टाइम्स के मुताबिक, 19 साल के छात्र निको कैलमन (Nico Calman) ने एक खाई में खुदाई की, तब ये चांदी का खंजर उसे वहां मिला. जब निको ने जमीन से खंजर निकाला तो वह जंग लगा हुआ धातु के एक टुकड़े की तरह लग रहा था. जंग की मोटी परत के बावजूद, वह हथियार जैसा लग रहा था. बाद में इसे रीस्टोर किया गया. विशेषज्ञों को इसे पुरानी स्थिति में लाने के लिए 9 महीनों का समय लगा.



द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह खंजर इतनी अच्छी तरह से संरक्षित था कि इसकी चूने की लकड़ी की म्यान और इसका बेल्ट 2,000 सालों तक सुरक्षित रही. लेकिन काफी मशक्कत के बाद विशेषज्ञ इसे इसके पुराने रूप में ले आए. खंजर पर छोटी-छोटी डिटेल साफ देखी जा सकती हैं. खंजर के खोल पर लाल रंग और कांच का काम भी साफ देखा जा सकता है. यह खंजर एक रोमन सैनिक का था और युद्ध में जाते हुए ये ये सैनिक के पास ही था. ये सैनिक सेना का अधिकारी हो सकता है.

