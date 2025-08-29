Shukrawar Pujan Vidhi: शुक्रवार का व्रत खोलेगा सुख-समृद्धि के द्वार, ऐसे करें मां संतोषी और लक्ष्मी जी की पूजा

हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का संबंध किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. शुक्रवार का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी का माना जाता है. लेकिन संतोषी माता की पूजा के लिए भी यह दिन बहुत उत्तम माना गया है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से धनधान्य की प्राप्ति होती है. जबकि संतोषी माता की पूजा से कई तरह के लाभ पाए जा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार के दिन इन देवियों की पूजन विधि क्या है और कौन से दान या उपाय करने से आपका जीवन संवर सकता है.

शुक्रवार को कैसे करें लक्ष्मी पूजन

धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद उत्तम माना गया है. इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखने का भी विधान है. इस व्रत में भक्त एक समय ही भोजन ग्रहण करता है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से जातक को जीवनभर धन की कमी नहीं होती है. सुबह और शाम दोनों प्रहर माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं. उन्हें फल, फूल और मिठाई अर्पित करें.

आप चाहें तो इस दिन घर में लक्ष्मी जी का श्रीयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं. इसके बाद घर या आंगन में लगी तुलसी के सामने घी का दीपक भी अवश्य जलाएं. कहते हैं कि तुलसी के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी वास कहती हैं. इसलिए इस दिन तुलसी पूजन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है.

Advertisement

कैसे करें मां संतोषी की पूजा?

मां संतोषी को खुशहाली प्रदान करने वाली देवी माना गया है. मान्यता है कि कोई भक्त यदि 16 शुक्रवार को मां संतोषी का व्रत करें तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं. जीवन में सुख और शांति का वास होगा. रोग-बीमारियां घर के सदस्यों से कोसों दूर रहेंगी. इस व्रत में खट्टी चीजों का सेवन वर्जित है.

शुक्रवार को सफेद चीजों का करें दान

1. इस दिन सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इसमें चावल, मिश्री, दूध, दही, चीनी और सफेद मिठाई शामिल हैं. इन चीजों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

2. शुक्रवार को गुड़ या खीर का दान करने से भी घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटना बहुत पुण्य का काम होता है.

3. विवाहित महिलाओं को इस दिन सोलह श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सुख बना रहता है.

4. इस दिन गाय को पालक खिलाना या पहली रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में सभी देवी-देवताओं का वास होता है.

---- समाप्त ----