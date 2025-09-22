scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: अगर पाना चाहते हैं मां दुर्गा का आशीर्वाद, तो भूल से भी ना चढ़ाएं माता रानी को ये 4 फल

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर यानी आज से हो चुकी है. नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को फलों का भी भोग लगाया जाता है. लेकिन, कुछ ऐसे फल भी हैं जिनको खासतौर से मां दुर्गा पर नहीं चढ़ाया जाता है. चलिए जानते हैं उन फलों के बारे में.

नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को फलों का भी भोग लगाया जाता है (AI Generated)
Shardiya Navratri 2025: आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है. नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की आराधना के साथ उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करने की परंपरा है. ऐसा करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

नवरात्र के दिनों में न केवल पूजा-अर्चना, बल्कि खाने-पीने की चीजों का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है. इस दौरान खान-पान पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए. प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन सख्त वर्जित माना गया है. इस 9 दिन की अवधि में दिनभर उपवास करने के बाद रात्रि में भोजन केवल माता को भोग अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए. तो चलिए अब जानते हैं मां दुर्गा को कौन से फलों का भोग लगाना चाहिए और किसका नहीं. 

शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के नौ स्वरूप और ये हैं उनके प्रिय भोग

मां शैलपुत्री- बादाम का हलवा व घी से बनी मिठाइयां

मां ब्रह्मचारिणी- मिश्री और शक्कर

मां चंद्रघंटा- खीर

मां कुष्मांडा- मालपुए

मां स्कंदमाता- केले

मां कात्यायनी- शहद अथवा शहद से बने व्यंजन

मां कालरात्रि- गुड़ और गुड़ से बनी वस्तुएं

मां महागौरी- नारियल व नारियल से बने पकवान

मां सिद्धिदात्री- चना और हलवा-पूरी

शारदीय नवरात्र में माता को न लगाएं इन फलों का भोग

शारदीय नवरात्र के दौरान माता रानी को भोग अर्पित करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. ध्यान रखें कि गलती से भी नींबू, इमली, सूखा नारियल, नाशपाती और अंजीर का भोग न चढ़ाएं, क्योंकि इन्हें शुभ नहीं माना जाता है. इसके अलावा, जूठे या खराब फल भी माता को अर्पित करना वर्जित माना गया है. नवरात्र के नौ दिनों में अनार, बेल, आम, शरीफा, सिंघाड़ा और जटा वाला नारियल जैसे फल मां दुर्गा को अर्पित करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है.

---- समाप्त ----
