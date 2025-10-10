scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर ऐसे सजाएं पूजा की थाल, नोट करें पूजन की पूरी सामग्री

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. जितना महत्वपूर्ण करवा चौथ का व्रत होता है उतनी ही विशेष इस व्रत की पूजन थाली होती है. आइए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा की थाली में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए.

करवा चौथ की थाली में शामिल करें ये चीजें (Photo: Getty Images)
करवा चौथ की थाली में शामिल करें ये चीजें (Photo: Getty Images)

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर यानी आज है. हर साल यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस खास दिन पर विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय दांपत्य जीवन की कामना के लिए बिना जल ग्रहण किए निर्जला व्रत करती हैं. वहीं, करवा चौथ के व्रत में पूजा की थाली का भी विशेष महत्व होता है. तो चलिए जानते हैं कि इस दिन पूजा की थाली में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और किस विशेष सामग्री के बिना यह व्रत अधूरा रह सकता है. 

थाली में क्या क्या होनी चाहिए सामग्री?

करवा चौथ का व्रत कुछ विशेष चीजों के बिना अधूरा माना जाता है. जिसमें शामिल हैं- घी या सरसों के तेल का दीपक, रोली, कुमकुम, अक्षत (चावल), चंदन, काजल, करवा, पानी का लोटा या अर्घ्य पात्र, मिष्ठान, फल, मेवे, कर्पूर, शहद, धूप, पुष्प (लाल और पीले), कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, लकड़ी की चौकी, पैसे और विशेष चीज छलनी आदि. 

कैसे सजाएं करवा चौथ की थाली?

करवा चौथ पर पूजा की थाली को पारंपरिक तरीके से सजाना चाहिए क्योंकि थाली व्रत-पूजा का मुख्य हिस्सा मानी जाती है. इसलिए, इस दिन तांबे, पीतल या स्टील की थाली का आप प्रयोग कर सकते हैं. चाहें तो इसे आप रंगोली या रोली से भी सजा सकते हैं. अगर आप खुद से थाली सजा रहे हैं तो उसमें रोली से एक सतिया बनाएं. उसके बाद उस थाली में पूजन की सभी सामग्री रखें, उससे आपकी थाली बहुत ही खूबसूरत लगेगी. 

करवा चौथ पर पूजन मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Pujan Muhurat) 

करवा चौथ पर पूजन के लिए 4 मुहूर्त मिलेंगे- पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर रात बजकर 13 मिनट तक रहेगा और फिर, दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इसके बाद, तीसरा मुहूर्त दोपहर 3 बजकर 22 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. फिर, संध्या पूजन का मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.

