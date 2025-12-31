scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 31 December 2025: रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें, लोगों की भावनाओं का कर्द करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: बार बार किसी से मुलाकात नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते है.कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ बढ़ती आत्मीयता लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकती है.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Lovers

प्रिय के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सकते है.इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करें.किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी पुराना परिचित निकल सकता हैं.इस कारण  उत्साहित हो सकते हैं.कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रयास करें.परिवार में किसी का विवाह होने से खुशियों का माहौल बन रहा हैं.कार्य क्षेत्र में आया नया बदलाव विचलित कर सकता हैं.जिससे  कार्यों में विघ्न होने लगा है.अपने विचारों को लक्ष्य पर केंद्रित करें.जो भी आपके जीवन में परेशानियां आई हुई हैं.उनका समाधान जल्द ही मिल सकता है.आपके कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें.विचारों में शुद्धता लाएं.गलतियों का दोहराव न करें.बार बार किसी से मुलाकात नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते है.कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ बढ़ती आत्मीयता लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकती है.इस स्थिति को बढ़ने न दें.किसी की भावनाओं को आहत न करें.लोगों के साथ सौम्यता पूर्ण व्यवहार करें.

Advertisement

स्वास्थ्य:हाथ-पैरों में सुन्नता आ सकती है.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

दूसरों पर निर्भरता कम करें, गुस्से से बचें
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कहीं घूमने जा सकते हैं
जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, अंधविश्वास से बचें
आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अपने खानपान का ध्यान रखें
विवादों से बचें, नए मित्र बन सकते हैं

आर्थिक स्थिति:पूर्व में किए धन निवेश के प्रतिफल से संतुष्ट नहीं हैं.अपने खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते:पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वाह अच्छे से कर सकते है.रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement