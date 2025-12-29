Kanya Tarot Rashifal 29 December 2025: परिस्थितियों का सामना साहस से करें,खर्चों को सीमित करें

कन्या

और पढ़ें

Cards:- Eight of swords

किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले अच्छे से जांच लें.प्रिय में आया बदलाव शक बढ़ा सकता है.सामने वाले से खुलकर बातचीत करें.बातों को मन में दबाए रखने से गलतफहमियां बढ़ सकती है.कार्य क्षेत्र में बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.इस समय खुद को अकेला न समझें.परिस्थितियों का सामना साहस से करें.अगर कोई बड़ी समस्या सामने आ रही है.जिसका समाधान नहीं मिल रहा है.तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते है.इससे मन को शांति मिलेगी. आंखों पर किसी के विश्वास की पट्टी न बंधे.स्थिति को समझने का प्रयास करें.बार बार कोई ऐसे कार्य को न करें.जो क्रोध को बढ़ा दें.

विचारों में सकारात्मकता लाएं.नकारात्मक सोच वाले मित्र से थोड़ी दूरी बनाए.परिस्थितियों से घबराकर हार न मानें.आगे बढ़ेंगे,तो रास्ता स्वयं नजर आएगा.बिना देखे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें.कोई ऐसा विवाद जो काफी समय से चला आ रहा है.अब परेशानी बढ़ा सकता है.विवाद को खत्म करने के लिए समझौता करें.जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आ सकते है.इन अवसरों से सही अवसर का चयन करना पड़ सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: लंबे सफर के चलते पेटदर्द हो सकता है.घरेलू उपचार कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रह सकती है.खर्चों को सीमित करें.

रिश्ते: रिश्ते को मान मर्यादा बनाए रखें.किसी बदतमीजी न करें.

---- समाप्त ----