scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 29 August 2025: कन्या राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, हो सकता है आर्थिक नुकसान

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: यदि आप गलत तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो अगली बार सामने वाला भी आपको हानि पहुंचाने से नहीं चुकेगा. इस तरह से प्राप्त जीत स्थाई खुशी नहीं देती. और आगे चलकर आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Five of swords 

आपको अपने कार्य में हर हाल में विजय प्राप्त करना है. कई बार विजय प्राप्त करने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा भी लेना पड़ सकता हैं. आप भी कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं. हालांकि आप कुछ अलग नीतियों के साथ अपने कार्य की सफलता पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे. यदि आप गलत तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो अगली बार सामने वाला भी आपको हानि पहुंचाने से नहीं चुकेगा. इस तरह से प्राप्त जीत स्थाई खुशी नहीं देती. और आगे चलकर आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती हैं. प्रिय के साथ किसी गंभीर मसले पर तर्क वितर्क हो सकता हैं. आप जानते हैं, कि आपकी बात सही है. किंतु इस बात को लेकर आपका प्राय आपसे दूरी बना सकता हैं. किसी के साथ यदि मतभेद हैं. तो समय रहते ही उसे सुलझा लें. अन्यथा समय बढ़ने के आपको इस बात का अफसोस हो सकता हैं. कि अपने समय रहते ही आपने कदम पीछे क्यों नहीं हटा लिए. 

Advertisement

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. कुछ समय किसी अन्य जगह पर जाना बेहतर हो सकता हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, खानपान का ध्यान रखें 
कर्क राशि वालों को प्राप्त हो सकती है धन राशि, मन को शांति मिल सकेगी 
मिथुन राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, सेहत का ध्यान रखें 
वृष राशि वाले पैसों का लेनदेन सावधानी से करें, कीमती सामान को व्यवस्थित रखें 
मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: बेइमानी से धन कमाना आपके लिए बेहतर नहीं हैं. सीमित आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाएं. 

रिश्ते: प्रिय के अतीत की यादें आप दोनों के रिश्ते में दरार डाल सकती हैं. सामने वाले को उन यादों से बाहर निकालने का प्रयास करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement