Kanya Tarot Rashifal 28 August 2025: कन्या राशि वालों को मिलेगा सहयोगियों का साथ, बढ़ सकता है तनाव

कन्या (Virgo):-

Cards:- Eight of cups

किसी कारणवश कार्य क्षेत्र से अवकाश लेना आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता हैं. आपका कोई ऐसा सहयोगी जो आपकी कार्य कुशलता से ईर्ष्या करता आया हैं. वो आपके कार्यों को अपने अनुसार पूरा करने के प्रयास कर सकता हैं. जिससे कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. और उच्च अधिकारियों के सामने आपका नाम खराब हो सकता हैं. सभी लोग आपके लिए विवाह प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं. अपने प्रिय के साथ विवाह करने की इच्छा अपने परिजनों के सामने व्यक्त कर सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हो. उसका समाधान उनके साथ बातचीत करके निकाला जा सकें. आपके कुछ करीबी व्यक्ति जो सामने तो अच्छे बनते है. पर पीठ पीछे वो आपके लिए गलत सोच रख सकते हैं. अचानक से उनके गलत इरादों की आपको भनक मिल सकती हैं. जिसके चलते आप काफी निराश हो सकते हैं. किसी की इस तरह की सोच की आपको उम्मीद नहीं थी.

स्वास्थ्य: किसी से हाथापाई के चलते काफी चोट आ सकती हैं. इस कारण कुछ समय कार्य करने में असुविधा आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक से किसी को पैसा उधार देना पड़ गया हैं. सामने वाले की स्थिति देखकर पैसा मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं.

रिश्ते: कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके प्रिय के बीच तनाव बढ़ा सकता हैं. बाहरी लोगों की बातों में आकर कोई भी गलत कदम न उठाएं.

---- समाप्त ----